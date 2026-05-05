Mes premières BD – Le jeu, Médiathèque de Fives, Lille
Mes premières BD – Le jeu, Médiathèque de Fives, Lille mercredi 17 juin 2026.
Mes premières BD – Le jeu Mercredi 17 juin, 10h30 Médiathèque de Fives Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T10:30:00+02:00 – 2026-06-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T10:30:00+02:00 – 2026-06-17T12:00:00+02:00
Petit poilu, Ana Ana, Polo et Cie, Mortelle Adèle : as-tu un personnage préféré ? Viens tester des jeux ludiques et interactifs pour tout connaître de tes héros BD favoris, partager tes coups de coeur et t’amuser. Dans le cadre du festival jeunesse Partir en livre.
Médiathèque de Fives 18 rue Bourjembois Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320475514 »}]
Viens tester des jeux pour tout connaître de tes héros BD favoris
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