Souffle sans frontières, Opéra de Lille, Lille

Souffle sans frontières Mardi 16 juin, 13h00 Opéra de Lille Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T13:00:00+02:00 – 2026-06-16T13:45:00+02:00

Fin : 2026-06-16T13:00:00+02:00 – 2026-06-16T13:45:00+02:00

Originaire de Catalogne, Efrén López est un instrumentiste de génie, spécialiste de la vielle à roue, du luth et de divers instruments à cordes pincées, dont les sonorités nous entraînent de la Méditerranée orientale à l’Asie centrale. Sylvain Barou est un flûtiste surdoué, issu de la tradition bretonne et irlandaise, mais que des rencontres musicales attirent irrésistiblement vers l’Inde, la Turquie, l’Arménie, l’Iran… et autant d’instruments à vent.

Animés par le même esprit d’exploration, les deux artistes partagent une vision commune de la tradition musicale comme outil de création, et une compréhension profonde des systèmes musicaux qu’ils visitent. Le temps d’un concert sans frontières, le duo nous propose une échappée au carrefour des influences. Le programme mêle compositions originales, improvisations et pièces traditionnelles arméniennes, turques, afghanes et bulgares.

En partenariat avec Attacafa – scène universelle nomade

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=16199612-3532-4f74-a4ef-3ac8a02c63ef [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/content »}]

Concert Sieste

© Éric Legret