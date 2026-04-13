Concert du Grand orgue & trompette – Denis COMTET et Brayahan CESIN, Cathédrale Notre Dame de la Treille, Lille

Concert du Grand orgue & trompette – Denis COMTET et Brayahan CESIN Dimanche 14 juin, 17h30 Cathédrale Notre Dame de la Treille Nord

Billetterie : de 12 à 24€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T17:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T17:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00

Dans le cadre de la 26e édition du Lille Piano(s) Festival, la Cathédrale Notre-Dame de la Treille est heureuse d’accueillir le trompettiste Brayahan CESIN qui accompagnera notre organiste titulaire Denis COMTET pour un concert sur le Grand-orgue.

Le directeur musical de l’ensemble Hemiolia Denis Comtet et le trompettiste solo de l’Orchestre national de Lille Brahayan Cesin nous invitent à un grand voyage à travers le temps et les styles. Grâce à des transcriptions étonnantes, le duo dévoile des versions inédites, pour trompette et orgue, de pièces baroques de Marcello et Bach mais aussi des airs « belle-époque » de Gabriel Fauré, contemporains de l’organiste Thierry Escaich ou encore des danses traditionnelles et festives du grand saxophoniste cubain Paquito D’Rivera !

• Marcello Concerto en ré mineur 8’ transcription du concerto pour hautbois _ Orgue et trompette

• Bach- Vivaldi Concerto pour orgue en la mineur BWV 593 _ Orgue seul

• Oskar Bhöme Concerto pour trompette en fa mineur _ Orgue et trompette

• Fauré Sicilienne, extrait de Pelléas et Mélisande _ Orgue seul

• Escaich Tanz Fantaisie _Orgue et trompette

Cathédrale Notre Dame de la Treille Place Gilleson, 59800 Lille Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://onlille.notre-billetterie.com/billets?&kld=festi26&site=lpf&spec=1852 »}]

Dans le cadre de la 26e édition du Lille Piano(s) Festival, la Cathédrale est heureuse d’accueillir Denis COMTET et Brayahan CESIN pour un récital d’orgue.

D.R