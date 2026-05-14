Ensembles de cycles 1 et 2 des Ecoles de Musique Lille
Ensembles de cycles 1 et 2 des Ecoles de Musique Lille mardi 16 juin 2026.
Lille
Ensembles de cycles 1 et 2 des Ecoles de Musique
Rue de l’Europe Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 19:00:00
fin : 2026-06-16 20:00:00
Date(s) :
2026-06-16
Le mardi 16 juin 2026, découvrez le concert d’ensembles des cycles 1 et 2 des écoles de musique de Bois Blancs, Lille Centre et Saint-Maurice-Pellevoisin au Grand Sud !
**INFORMATIONS**
** **Mardi 16 juin 2026 (horaires à définir)
Le Grand Sud, rue de l’Europe, Lille
️Entrée libre sur réservation
Le mardi 16 juin 2026, découvrez le concert d’ensembles des cycles 1 et 2 des écoles de musique de Bois Blancs, Lille Centre et Saint-Maurice-Pellevoisin au Grand Sud !
**INFORMATIONS**
** **Mardi 16 juin 2026 (horaires à définir)
Le Grand Sud, rue de l’Europe, Lille
️Entrée libre sur réservation .
Rue de l’Europe Lille 59155 Nord Hauts-de-France +33 3 20 88 89 90 resagrandsud@mairie-lille.fr
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English :
On Tuesday, June 16, 2026, discover the ensemble concert of cycles 1 and 2 from the Bois Blancs, Lille Centre and Saint-Maurice-Pellevoisin music schools at the Grand Sud!
**INFORMATIONS**
**Tuesday, June 16, 2026 (times to be confirmed)
le Grand Sud, rue de l’Europe, Lille
free admission upon reservation
L’événement Ensembles de cycles 1 et 2 des Ecoles de Musique Lille a été mis à jour le 2026-05-14 par Hauts-de-France Tourisme
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