Lille

Adostinato, OSJ, Teen Orchestra et ensemble à vents

Rue de l’Europe Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 19:00:00

fin : 2026-06-17 20:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Le mercredi 17 juin 2026, découvrez le concert d’Adostinato, de l’Orchestre Symphonique Junior, du Teen Orchestra et de la classe à horaires aménagés vents au Grand Sud !

Direction Caroline Dooghe, Catherine Reboul et Haruka Shiozaki

**INFORMATIONS**

Mercredi 17 juin 2026 (horaires à définir)

Grand Sud, rue de l’Europe, Lille

️Entrée libre sur réservation

Le mercredi 17 juin 2026, découvrez le concert d’Adostinato, de l’Orchestre Symphonique Junior, du Teen Orchestra et de la classe à horaires aménagés vents au Grand Sud !

Direction Caroline Dooghe, Catherine Reboul et Haruka Shiozaki

**INFORMATIONS**

Mercredi 17 juin 2026 (horaires à définir)

Grand Sud, rue de l’Europe, Lille

️Entrée libre sur réservation .

Rue de l’Europe Lille 59155 Nord Hauts-de-France +33 3 20 88 89 90 resagrandsud@mairie-lille.fr

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English :

On Wednesday, June 17, 2026, discover the concert by Adostinato, the Orchestre Symphonique Junior, the Teen Orchestra and the Classe à horaires aménagés vents au Grand Sud!

Conductors Caroline Dooghe, Catherine Reboul and Haruka Shiozaki

**MORE INFORMATION

? Wednesday June 17, 2026 (times to be confirmed)

grand Sud, rue de l’Europe, Lille

free admission on reservation

L’événement Adostinato, OSJ, Teen Orchestra et ensemble à vents Lille a été mis à jour le 2026-05-14 par Hauts-de-France Tourisme