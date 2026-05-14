Adostinato, OSJ, Teen Orchestra et ensemble à vents Lille
Adostinato, OSJ, Teen Orchestra et ensemble à vents Lille mercredi 17 juin 2026.
Lille
Adostinato, OSJ, Teen Orchestra et ensemble à vents
Rue de l’Europe Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 19:00:00
fin : 2026-06-17 20:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Le mercredi 17 juin 2026, découvrez le concert d’Adostinato, de l’Orchestre Symphonique Junior, du Teen Orchestra et de la classe à horaires aménagés vents au Grand Sud !
Direction Caroline Dooghe, Catherine Reboul et Haruka Shiozaki
**INFORMATIONS**
Mercredi 17 juin 2026 (horaires à définir)
Grand Sud, rue de l’Europe, Lille
️Entrée libre sur réservation
Le mercredi 17 juin 2026, découvrez le concert d’Adostinato, de l’Orchestre Symphonique Junior, du Teen Orchestra et de la classe à horaires aménagés vents au Grand Sud !
Direction Caroline Dooghe, Catherine Reboul et Haruka Shiozaki
**INFORMATIONS**
Mercredi 17 juin 2026 (horaires à définir)
Grand Sud, rue de l’Europe, Lille
️Entrée libre sur réservation .
Rue de l’Europe Lille 59155 Nord Hauts-de-France +33 3 20 88 89 90 resagrandsud@mairie-lille.fr
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English :
On Wednesday, June 17, 2026, discover the concert by Adostinato, the Orchestre Symphonique Junior, the Teen Orchestra and the Classe à horaires aménagés vents au Grand Sud!
Conductors Caroline Dooghe, Catherine Reboul and Haruka Shiozaki
**MORE INFORMATION
? Wednesday June 17, 2026 (times to be confirmed)
grand Sud, rue de l’Europe, Lille
free admission on reservation
L’événement Adostinato, OSJ, Teen Orchestra et ensemble à vents Lille a été mis à jour le 2026-05-14 par Hauts-de-France Tourisme
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