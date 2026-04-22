Entretenons le potager, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille
Entretenons le potager, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille mercredi 27 mai 2026.
Entretenons le potager 27 mai et 14 juin Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T14:30:00+02:00 – 2026-05-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T11:30:00+02:00
Entretenons le potager
Les saisons passent ; participez à la transformation du potager de la ferme.
A partir de 5 ans.
Gratuit.
Sur inscription
Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026
Informations : fermelille@mairie-lille.fr
Ferme pédagogique Marcel Dhénin
14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille
Ferme Pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}] [{« link »: « mailto:fermelille@mairie-lille.fr »}]
Jardiner en ville
Thomas Lo Presti / Dicom ville de Lille
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