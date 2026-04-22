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Entretenons le potager, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille

Entretenons le potager, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille

Entretenons le potager, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Ferme Pédagogique Marcel Dhénin

Adresse : 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille

Ville : 59000 Lille

Département : Nord

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Entretenons le potager 27 mai et 14 juin Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T14:30:00+02:00 – 2026-05-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T11:30:00+02:00

Entretenons le potager

Les saisons passent ; participez à la transformation du potager de la ferme.
A partir de 5 ans.

Gratuit.
Sur inscription
Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026
Informations : fermelille@mairie-lille.fr

Ferme pédagogique Marcel Dhénin
14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille

Ferme Pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}] [{« link »: « mailto:fermelille@mairie-lille.fr »}]
Jardiner en ville

Thomas Lo Presti / Dicom ville de Lille

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