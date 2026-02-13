Ouaf Ouaf – La Compagnie du Bonjour, Maison Folie Moulins, Lille

Ouaf Ouaf – La Compagnie du Bonjour Mercredi 20 mai, 15h00, 16h30 Maison Folie Moulins Nord

Entrée libre

Comme tous les jours, le soleil se lève, le coq chante, et Mamie s’éveille.

Et Ouaf Ouaf, son chien, vient lui renifler les orteils. Mais aujourd’hui, il n’est pas là.

Mamie part donc à sa recherche. Le voyage commence…

C’est une belle traversée d’émotions et un spectacle tout en douceur pour découvrir la force de l’amitié.

Durée 25 min

À partir de 3 ans

Mercredi 20 mai, 15 h

Mercredi 20 mai, 16 h 30

De et avec Lucie Jacquemart Regard extérieur : Philippe Saumont Marionnette : Alexandra Basquin Musique : Stéphane Dassieu/ Sophie Pillet

Maison Folie Moulins 47/49 rue d'Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins D'une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

