Cabaret Senior – Flonflons – Wazemmes l’Accordéon, maison Folie Wazemmes, Lille

Cabaret Senior – Flonflons – Wazemmes l’Accordéon Mercredi 20 mai, 14h00 maison Folie Wazemmes Nord

Sur inscription

Le Cabaret Sénior: un spectacle festif et humoristique, spécialement conçu pour nos aînés. À travers une ambiance de cabaret chaleureuse, des chansons intemporelles, des numéros drôles et des danses entraînantes, c’est l’occasion de célébrer l’art, la musique et surtout, de favoriser les rencontres et les échanges. Une expérience riche pour réchauffer les cœurs.

Gratuit, sur inscription

Durée 2 h

À partir de 50 ans

Mercredi 20 mai, 14 h

Dans le cadre du Festival Wazemmes l’Accordéon par Flonflons.

maison Folie Wazemmes 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France La maison Folie Wazemmes est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l'occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Vestige du patrimoine ouvrier lillois, cette ancienne filature a été réhabilitée par l'architecte Lars Spuybroek (Agence Nox / Pays-Bas).

Depuis 2005, la maison Folie Wazemmes propose des spectacles (danse, théâtre, performances, cabarets…), des concerts, des expositions et des ateliers de pratiques artistiques. Elle est reconnue à l’échelle de la région pour son soutien aux artistes et à la création. Elle met en place un travail d’action culturelle en direction des habitants et est soucieuse de soutenir des projets menés par les forces vives de son quartier.

Le Cabaret Sénior c’est un spectacle festif, émouvant et humoristique. Un moment de magie et de joie pour nos aînés, célébrant l’art et la musique en toute simplicité.

Flonflons – Wazemmes l’Accordéon