Atelier Yonkoma, par l’artiste MEDE, Médiathèque Jean Lévy, Lille
Atelier Yonkoma, par l’artiste MEDE, Médiathèque Jean Lévy, Lille mercredi 20 mai 2026.
Atelier Yonkoma, par l’artiste MEDE Mercredi 20 mai, 15h00 Médiathèque Jean Lévy Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00
Le parcours de Médé, de Yaoundé à Dakar puis à Lille, a façonné son regard artistique à la croisée des cultures. Artiste et auteur, il nourrit sa pratique par le dessin narratif et l’univers du manga.
Artiste en résidence à Lille jusqu’à juillet 2026, Médé vous propose un atelier-rencontre autour de la création d’un yonkoma, une planche de bande-dessinée de quatre cases.
Débutant.e ou expert.e, vous en sortirez bluffé.e !
Médiathèque Jean Lévy 32-34 Rue Edouard Delesalle, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/12031/atelier-yonkoma-creation-d-un-manga-en-quatre-cases »}]
Création d’un manga de 4 cases, pour curieux et curieuses, passionnés et passionnées de tous niveaux !
MEDE_2025
À voir aussi à Lille (Nord)
- Le Printemps de la Pouponnière, atelier de pratique artistique : cyanotype et teinture végétale, La pouponnière, Lille 15 avril 2026
- Tout se passe comme si j’étais sûre de m’en souvenir, Eglise Sainte Marie Madeleine, Lille 15 avril 2026
- Ciné-concert surprise avec Samvel Piano – Ciné Lille-Sud, Le Grand Sud, Lille 15 avril 2026
- Du théâtre à Chèvreville, Théâtre Le Petit Jacques, Lille 15 avril 2026
- Visite le Musée d’histoire naturelle !, La Pouponnière, Lille 15 avril 2026