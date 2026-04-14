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Atelier Yonkoma, par l’artiste MEDE, Médiathèque Jean Lévy, Lille

Atelier Yonkoma, par l’artiste MEDE, Médiathèque Jean Lévy, Lille

Atelier Yonkoma, par l’artiste MEDE, Médiathèque Jean Lévy, Lille mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Jean Lévy

Adresse : 32-34 Rue Edouard Delesalle, 59000 Lille

Ville : 59000 Lille

Département : Nord

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Tarif : Sur réservation

Atelier Yonkoma, par l’artiste MEDE Mercredi 20 mai, 15h00 Médiathèque Jean Lévy Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00

Le parcours de Médé, de Yaoundé à Dakar puis à Lille, a façonné son regard artistique à la croisée des cultures. Artiste et auteur, il nourrit sa pratique par le dessin narratif et l’univers du manga.
Artiste en résidence à Lille jusqu’à juillet 2026, Médé vous propose un atelier-rencontre autour de la création d’un yonkoma, une planche de bande-dessinée de quatre cases.
Débutant.e ou expert.e, vous en sortirez bluffé.e !

Médiathèque Jean Lévy 32-34 Rue Edouard Delesalle, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/12031/atelier-yonkoma-creation-d-un-manga-en-quatre-cases »}]
Création d’un manga de 4 cases, pour curieux et curieuses, passionnés et passionnées de tous niveaux !

MEDE_2025

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