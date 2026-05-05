Lille

Nature tissée, nature tressée

32 rue de la Monnaie Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:30:00

fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Découvrez, au coeur, de l’exposition l’art de la tapisserie et le savoir-faire des maîtres liciers. En atelier, expérimente, par l’entrecroisement de bandes de papier découpées, le geste de l’artisan textile et compose un paysage de papiers tressés.

Session de 14h30 pour les 6-8 ans.

Session de 16h15 pour les 9-12 ans.

Découvrez, au coeur, de l’exposition l’art de la tapisserie et le savoir-faire des maîtres liciers. En atelier, expérimente, par l’entrecroisement de bandes de papier découpées, le geste de l’artisan textile et compose un paysage de papiers tressés.

Session de 14h30 pour les 6-8 ans.

Session de 16h15 pour les 9-12 ans. .

32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr

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English :

At the heart of the exhibition, discover the art of tapestry and the skills of master weavers. In the workshop, experiment with intersecting strips of cut paper, the gesture of the textile craftsman and compose a landscape of woven paper.

Session at 2.30pm for 6-8 year-olds.

4:15pm session for 9-12 year-olds.

L’événement Nature tissée, nature tressée Lille a été mis à jour le 2026-04-29 par Hauts-de-France Tourisme