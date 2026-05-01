Marguerite, Jeanne, Liesbeth et les autres. Être une femme dans les anciens Pays-Bas à la fin du Moyen Âge Lille

Lille

Marguerite, Jeanne, Liesbeth et les autres. Être une femme dans les anciens Pays-Bas à la fin du Moyen Âge

32 rue de la Monnaie Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:30:00

fin : 2026-05-27 20:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Trop longtemps figées dans leur statut de fille, d’épouse et de mère, les femmes médiévales, à la faveur de nouvelles recherches menées dans les archives de la France du Nord et de la Belgique, se révèlent les actrices d’un monde urbain où elles savaient donner de la voix. Marguerite, Jeanne et Liesbeth seront nos guides sur la place du marché, au cœur de la halle échevinale, dans les secrets de l’alcôve, ou à l’ombre des béguinages. Autant de lieux où le pouvoir économique, les dévotions renouvelées, les statuts juridiques et même les opinions politiques affichés, nous disent autant leur fragilité que leur volonté farouche de s’affirmer.

Trop longtemps figées dans leur statut de fille, d’épouse et de mère, les femmes médiévales, à la faveur de nouvelles recherches menées dans les archives de la France du Nord et de la Belgique, se révèlent les actrices d’un monde urbain où elles savaient donner de la voix. Marguerite, Jeanne et Liesbeth seront nos guides sur la place du marché, au cœur de la halle échevinale, dans les secrets de l’alcôve, ou à l’ombre des béguinages. Autant de lieux où le pouvoir économique, les dévotions renouvelées, les statuts juridiques et même les opinions politiques affichés, nous disent autant leur fragilité que leur volonté farouche de s’affirmer. .

32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr

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English :

Too long frozen in their status as daughters, wives and mothers, new research into medieval women in the archives of Northern France and Belgium reveals them to be the protagonists of an urban world where they knew how to make their voices heard. Marguerite, Jeanne and Liesbeth will be our guides to the market square, the heart of the alderman?s hall, the secrets of the alcove and the shadows of the beguinages. So many places where economic power, renewed devotion, legal status and even political opinions are on display, tell us as much about their fragility as about their fierce determination to assert themselves.

L’événement Marguerite, Jeanne, Liesbeth et les autres. Être une femme dans les anciens Pays-Bas à la fin du Moyen Âge Lille a été mis à jour le 2026-05-13 par Hauts-de-France Tourisme