Chapelles et enluminures de l’évangéliaire de Saint-Mihiel, Chapelle de l’Université Catholique de Lille, Lille
Chapelles et enluminures de l’évangéliaire de Saint-Mihiel, Chapelle de l’Université Catholique de Lille, Lille mercredi 20 mai 2026.
Chapelles et enluminures de l’évangéliaire de Saint-Mihiel 20 mai et 2 juin Chapelle de l’Université Catholique de Lille Nord
Payant. Réservation obligatoire par mail.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-02T17:00:00+02:00 – 2026-06-02T18:00:00+02:00
Bâtiment emblématique du campus, la chapelle universitaire a fait l’objet d’un ambitieux chantier de rénovation. Grâce à ses couleurs ravivées, ses vitraux restaurés, son nouveau mobilier liturgique, la chapelle rayonne de plus belle. Venez en découvrir les secrets et anecdotes.
En partenariat avec l’université catholique de Lille
Chapelle de l’Université Catholique de Lille 60 bis, boulevard Vauban 59800 LILLE Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@univ-catholille.fr »}]
Découvrez la chapelle de l’université catholique de Lille récemment restaurée ainsi que l’évangéliaire de Saint-Mihiel, manuscrit richement illustré lors cette visite inédite.
© Photo Gautier Deblonde
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