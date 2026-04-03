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ALIENOR YZAMBART THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Lille

ALIENOR YZAMBART THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Lille

ALIENOR YZAMBART THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Lille mercredi 27 mai 2026.

Lieu : THEATRE LA COMEDIE DE LILLE

Adresse : 204 RUE SOLFERINO

Ville : 59000 Lille

Département : 59

Début : 2026-05-27

Fin : 2026-05-27

Heure de début : 20:00

ALIENOR YZAMBART Début : 2026-05-27 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

THEATRE LA COMEDIE DE LILLE 204 RUE SOLFERINO 59000 Lille 59

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