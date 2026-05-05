Présentation : Here come the drums, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille
Présentation : Here come the drums, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille mercredi 27 mai 2026.
Présentation : Here come the drums Mercredi 27 mai, 18h30 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Nord
Gratuit en accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T18:30:00+02:00 – 2026-05-27T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-27T18:30:00+02:00 – 2026-05-27T20:30:00+02:00
Résumé du livre :
En détournant les machines de leur rôle initial, la culture partie
du Bronx s’est inventé son propre mode de création, façonné son
identité en se réappropriant une technologie qui ne lui était pas
destinée. Programmer des rythmiques, échantillonner quelques notes
dans un vinyle pour ensuite les découper et les triturer jusqu’à les
rendre méconnaissables, le hip hop a fait de ce mode de production
révolutionnaire un ADN sur lequel s’est érigée une immense partie
de ses fondations.
Défrichée, expérimentée, puis développée depuis les années 80 par
une armée de passionnés curieux et créatifs, cette manière de penser
et de faire la musique a depuis investi et contaminé tous les styles. …
Au travers de 70 entretiens inédits entre les Etats-Unis et la France,
Here come the drums raconte l’épopée de ces machines, autant que
celle des pionniers qui ont participé à un tremblement de terre dont
ils n’avaient pas mesuré la portée
FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille 59033 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 62 14 59 52 https://www.flow.lille.fr Le FLOW est l’équipement de la Ville dédié aux cultures urbaines.
REAL MUZUL, journaliste musical spécialisé soul, funk, afro et hip-hop, présentera son livre : « Here come the drums, Les machines qui ont fait le hip-hop par ceux qui s’en sont servis ».
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