Esquif (à fleur d’eau), Gare Saint-Sauveur, Lille

Esquif (à fleur d’eau) 27 et 30 mai Gare Saint-Sauveur Nord

De 5 à 13 euros la place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T19:00:00+02:00 – 2026-05-27T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00

Théâtre, musique – Tout public dès 8 ans

Spectacle présenté à la Gare Saint-Sauveur en coréalisation avec lille3000.

Si elle pouvait parler, que nous dirait la Mer Méditerranée ? Pourrait-elle seulement s’exprimer avec la sérénité et la grâce qui caractérisent ses paysages alors qu’elle devient chaque jour un peu plus un cimetière pour des hommes, des femmes et des enfants qui s’y noient en tentant de la traverser ? Si elle pouvait parler, elle s’en émouvrait forcément, et peut-être même voudrait-elle nous tancer. C’est l’hypothèse que forme Anaïs Allais Benbouali avec Esquif (à fleur d’eau), qui se place du bon côté de la Mer, et de la morale, en embarquant les spectateurs à bord de l’Ocean Viking, le navire ambulance affrété par SOS Méditerranée. Qui, s’il pouvait parler, aurait lui aussi beaucoup à raconter sur les vies qu’il sauve.

La Méditerranée et le navire Ocean Viking s’incarnent dans ce spectacle à travers une installation plastique, tandis que Julia Gòmez Valcàrcel et Amandine Dolé offrent corps et violoncelle pour raconter la tragédie de l’exil forcé.

Mise en garde : Des enfants ayant vécu la traversée, ou dont les parents l’ont vécu, peuvent être remué·es par ce spectacle. La compagnie préconise de s’assurer que les personnes concernées soient conscientes du sujet abordé et qu’elles consentent à assister à la représentation.

L’association SOS Méditerranée sera présente pour vous informer sur leurs actions lors des représentations tout public du spectacle. Un bénévole de l’association participera, aux côtés de l’équipe artistique, au bord du plateau à l’issue de la représentation du sam. 30 mai à 18h.

Gare Saint-Sauveur 17 Bd Jean-Baptiste Lebas, 59800 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legrandbleu.com/event/509360-esquif-a-fleur-deau »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.legrandbleu.Com »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@legrandbleu.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320098844 »}]

Anaïs Allais Benbouali donne la parole à la Méditerranée, au navire ambulance Ocean Viking et à travers eux·elles, aux rescapé·e·s de l’exil.

Yuong-Vi Nguyen