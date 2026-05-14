Lille

Orchestre d’Harmonie Junior et orchestres à vents

Rue de l’Europe Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 19:00:00

fin : 2026-06-18 20:30:00

Date(s) :

2026-06-18

Le jeudi 18 juin 2026, découvrez l’orchestre d’harmonie junior et l’orchestre à vent des classes à horaires aménagés lors d’un concert au Grand Sud !

Direction Julien Feltrin et Vincent Terret

**INFORMATIONS**

** **Jeudi 18 juin 2026 (horaires à définir)

Le Grand Sud, rue de l’Europe, Lille

️Entrée sur réservation

Le jeudi 18 juin 2026, découvrez l’orchestre d’harmonie junior et l’orchestre à vent des classes à horaires aménagés lors d’un concert au Grand Sud !

Direction Julien Feltrin et Vincent Terret

**INFORMATIONS**

** **Jeudi 18 juin 2026 (horaires à définir)

Le Grand Sud, rue de l’Europe, Lille

️Entrée sur réservation .

Rue de l’Europe Lille 59155 Nord Hauts-de-France +33 3 20 88 89 90 resagrandsud@mairie-lille.fr

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English :

On Thursday, June 18, 2026, discover the junior harmony orchestra and the wind orchestra of the classes à horaires aménagés at a concert at the Grand Sud!

Conducted by Julien Feltrin and Vincent Terret

**INFORMATION**

**?**Thursday June 18, 2026 (times to be confirmed)

le Grand Sud, rue de l’Europe, Lille

admission upon reservation

L’événement Orchestre d’Harmonie Junior et orchestres à vents Lille a été mis à jour le 2026-05-14 par Hauts-de-France Tourisme