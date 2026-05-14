Orchestre d’Harmonie Junior et orchestres à vents Lille
Orchestre d’Harmonie Junior et orchestres à vents Lille jeudi 18 juin 2026.
Lille
Orchestre d’Harmonie Junior et orchestres à vents
Rue de l’Europe Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:00:00
fin : 2026-06-18 20:30:00
Date(s) :
2026-06-18
Le jeudi 18 juin 2026, découvrez l’orchestre d’harmonie junior et l’orchestre à vent des classes à horaires aménagés lors d’un concert au Grand Sud !
Direction Julien Feltrin et Vincent Terret
**INFORMATIONS**
** **Jeudi 18 juin 2026 (horaires à définir)
Le Grand Sud, rue de l’Europe, Lille
️Entrée sur réservation
Le jeudi 18 juin 2026, découvrez l’orchestre d’harmonie junior et l’orchestre à vent des classes à horaires aménagés lors d’un concert au Grand Sud !
Direction Julien Feltrin et Vincent Terret
**INFORMATIONS**
** **Jeudi 18 juin 2026 (horaires à définir)
Le Grand Sud, rue de l’Europe, Lille
️Entrée sur réservation .
Rue de l’Europe Lille 59155 Nord Hauts-de-France +33 3 20 88 89 90 resagrandsud@mairie-lille.fr
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English :
On Thursday, June 18, 2026, discover the junior harmony orchestra and the wind orchestra of the classes à horaires aménagés at a concert at the Grand Sud!
Conducted by Julien Feltrin and Vincent Terret
**INFORMATION**
**?**Thursday June 18, 2026 (times to be confirmed)
le Grand Sud, rue de l’Europe, Lille
admission upon reservation
L’événement Orchestre d’Harmonie Junior et orchestres à vents Lille a été mis à jour le 2026-05-14 par Hauts-de-France Tourisme
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