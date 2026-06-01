Orchestre d’Harmonie Junior et orchestres à vents, Le Grand Sud, Lille

Orchestre d’Harmonie Junior et orchestres à vents Jeudi 18 juin, 19h00 Le Grand Sud Nord

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T19:00:00+02:00 – 2026-06-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-18T19:00:00+02:00 – 2026-06-18T20:30:00+02:00

Le jeudi 18 juin 2026, découvrez l’orchestre d’harmonie junior et l’orchestre à vent des classes à horaires aménagés lors d’un concert au Grand Sud !

Direction Julien Feltrin et Vincent Terret

INFORMATIONS

** **Jeudi 18 juin 2026 (horaires à définir)

Le Grand Sud, rue de l’Europe, Lille

️Entrée sur réservation (Billetterie à venir)

Le Grand Sud Rue de l’Europe, 59000 Lille Lille 59155 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places

Un Concert au Grand Sud !