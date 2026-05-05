Cinéma Jeune Public « Azur et Asmar », Gare Saint Sauveur, Lille

Cinéma Jeune Public « Azur et Asmar » Mercredi 3 juin, 14h15 Gare Saint Sauveur Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T14:15:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T14:15:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00

Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. Elevés comme deux frères, les enfants sont séparés brutalement.

Mais Azur, marqué par la légende de la Fée des Djins que lui racontait sa nourrice, n’aura de cesse de la retrouver, au-delà des mers. Les deux frères de lait devenus grands partent chacun à la recherche de la Fée. Rivalisant d’audace, ils iront à la découverte de terres magiques, recelant autant de dangers que de merveilles…

APRÈS LA SÉANCE : Participez au quiz et découvrez les univers artistiques et culturels du réalisateur Michel Ocelot.

INFOS PRATIQUES :

À partir de 5 ans

Durée : 1h39 de projection

GRATUIT

Groupes :

Réservations obligatoires à : relations.publiques@lille3000.com ou au +33(0) 3 28 52 20 01. Merci de bien vouloir vous présenter 15 minutes avant la séance.

Individuel :

En accès libre, pas de réservation dans la limite des places disponibles.

Tout enfant doit être accompagné d’un adulte.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « email », « value »: « relations.publiques@lille3000.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33(0) 3 28 52 20 01 »}] [{« link »: « mailto:relations.publiques@lille3000.com »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Cinéma Jeune Public « Azur et Asmar » proposé par De la suite dans les images

Azur et Asmar