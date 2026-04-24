Agissons pour les pollinisateurs, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille
Agissons pour les pollinisateurs, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille mercredi 3 juin 2026.
Agissons pour les pollinisateurs Mercredi 3 juin, 10h30 Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T10:30:00+02:00 – 2026-06-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-03T10:30:00+02:00 – 2026-06-03T11:30:00+02:00
Agissons pour les pollinisateurs
À l’approche du printemps, les pollinisateurs refont surface dans le potager. Venez les observer et découvrir comment nous pouvons les aider !
A partir de 5 ans.
Gratuit.
Sur inscription
Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026
Informations : fermelille@mairie-lille.fr
Ferme pédagogique Marcel Dhénin
14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille
Ferme Pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}] [{« link »: « mailto:fermelille@mairie-lille.fr »}]
Aider la nature
© Guilhem Fouques / Dicom ville de Lille
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