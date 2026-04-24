Drole de lapin, Théâtre Le Petit Jacques, Lille

Drole de lapin 31 mai – 9 septembre Théâtre Le Petit Jacques Nord

Réservations en ligne sur www.lepetitjacques.fr ou sur place le jour de la représentation (dans la limite des places disponibles)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T16:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-09T15:30:00+02:00 – 2026-09-09T16:30:00+02:00

Ça va bouger chez Tante Rosa ! Jeux de cache-cache pour Jacques et ses cousins-cousines sous les yeux de Mr Bigoudi venu les garder.

Ouverture des portes 30 mn avant le spectacle

L’entrée se fait côté Deûle par la voie piétonne « Quai de la Citadelle », situé dans le prolongement de l’avenue Léon Jouhaux.

Théâtre Le Petit Jacques quai de la Citadelle, lille Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France 03 20 42 09 95 http://www.lepetitjacques.fr https://www.facebook.com/marionnettesleptitjacques/?ref=pages_you_manage [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 42 09 95 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lepetitjacques.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0680015345 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lepetitjacques.fr »}] Théâtre de marionnettes pour enfants situé au cœur du jardin Vauban.. Accès public par le quai de la Citadelle, face à la Deûle (à 2 pas du Zoo de Lille) Parking Champs de mars petit Paradis à 5 mn à pied.

Spectacle de marionnettes interactif

photo personnelle