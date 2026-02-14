TOUT VA TRES BIEN, Casino Barrière de Lille, Lille

TOUT VA TRES BIEN Dimanche 31 mai, 18h00 Casino Barrière de Lille Nord

à partir de 44€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T18:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T18:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:30:00+02:00

TOUT VA TRÈS BIEN !

Une production Prométhée Productions

Une adaptation de Caroline Ami et Boris Soulages

Une comédie irrésistible avec 8 comédiens !

Une comédie de Ray COONEY et son fils Michaël COONEY

Une mise en scène d’Arthur JUGNOT

Avec Laurent OURNAC, Arthur JUGNOT, Zoé BIDAUD, Michel CREMADES,

Gaelle GAUTHIER, Lydie MULLER, Sebastien PIERRE, Manu RUI SILVA

Résumé :

L’histoire hilarante de 3 frères qui auraient mieux fait de ne pas se retrouver ce jour là !

Tom et sa femme sont prêt à recevoir la directrice de l’Agence National Anglaise d’Adoption. Ils vont enfin réaliser leur rêve et adopter un bébé. C’était sans compter sur la présence des deux frères de Tom, d’un policier trop présent, de deux réfugiés clandestins et d’un passeur russe…

La dernière création à mourir de rire du roi du boulevard anglais RAY COONEY et de son fils. Une comédie inédite en France !

Casino Barrière de Lille 777 pont de Flandres, 59777 LILLE Lille 59777 Fives Nord Hauts-de-France 0328144777 https://www.casinosbarriere.com/fr/lille.html [{« type »: « phone », « value »: « 0328144777 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-lille@groupebarriere.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.casinosbarriere.com/lille/spectacle/tout-va-tres-bien »}]

Avec Laurent Ournac et Arthur Jugnot theatre comédie