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Concert, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille

Concert, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille

Concert, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Auditorium du Conservatoire de Lille

Adresse : Place du concert 59000 Lille

Ville : 59043 Lille

Département : Nord

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : Entrée gratuite sur réservation

Concert Dimanche 31 mai, 16h00 Auditorium du Conservatoire de Lille Nord

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T16:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T16:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00

Les élèves de la classe de direction d’orchestre du Conservatoire de Lille, accompagnés d’un orchestre de musiciens professionnels, vous invitent à un après-midi musical d’exception. Autour d’un répertoire emblématique, ce concert propose une exploration riche et contrastée des grandes œuvres orchestrales.

Encadrement pédagogique :
Laurent Goossaert, Rémi Durupt, Federico Tibone, Eric Scrève

Programme :

Ravel, Ma mère l’oye, Suite

Saint-Saëns, Havanaise, op.83

Saint-Saëns, Romance en ut, op.48 

Beethoven, Symphonie N°2

ORCHESTRE :

Violons : Yasmine Hammani, Frédéric Daudin-Clavaud
Alto : Cécile Vindrios
Violoncelle : Pierre Joseph
Contrebasse : Adam Abdelhalim
Flûte : Flavien Bassimon
Hautbois : Guillaume David
Clarinette : Eric Perrier
Basson : Jean-Louis Ollé
Cor : Anthony Blondeau
Trompette : Eric Segers
Percussions : Alexandre Gallet
Harpe : Anne Le Roy – Petit
Celesta : Arcadio Benyahia-Kouider

INFORMATIONS :
Dimanche 31 mai 2026 – 16h00
Auditorium du Conservatoire de Lille
️Entrée gratuite sur réservation

Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France
Concert de la classe de direction d’orchestre du Conservatoire de Lille

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