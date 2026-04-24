Concert, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille

Concert Dimanche 31 mai, 16h00 Auditorium du Conservatoire de Lille Nord

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T16:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T16:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00

Les élèves de la classe de direction d’orchestre du Conservatoire de Lille, accompagnés d’un orchestre de musiciens professionnels, vous invitent à un après-midi musical d’exception. Autour d’un répertoire emblématique, ce concert propose une exploration riche et contrastée des grandes œuvres orchestrales.

Encadrement pédagogique :

Laurent Goossaert, Rémi Durupt, Federico Tibone, Eric Scrève

Programme :

Ravel, Ma mère l’oye, Suite

Saint-Saëns, Havanaise, op.83

Saint-Saëns, Romance en ut, op.48

Beethoven, Symphonie N°2

ORCHESTRE :

Violons : Yasmine Hammani, Frédéric Daudin-Clavaud

Alto : Cécile Vindrios

Violoncelle : Pierre Joseph

Contrebasse : Adam Abdelhalim

Flûte : Flavien Bassimon

Hautbois : Guillaume David

Clarinette : Eric Perrier

Basson : Jean-Louis Ollé

Cor : Anthony Blondeau

Trompette : Eric Segers

Percussions : Alexandre Gallet

Harpe : Anne Le Roy – Petit

Celesta : Arcadio Benyahia-Kouider

INFORMATIONS :

Dimanche 31 mai 2026 – 16h00

Auditorium du Conservatoire de Lille

️Entrée gratuite sur réservation

Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Concert de la classe de direction d’orchestre du Conservatoire de Lille