Concert, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille
Concert, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille dimanche 31 mai 2026.
Concert Dimanche 31 mai, 16h00 Auditorium du Conservatoire de Lille Nord
Entrée gratuite sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T16:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T16:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00
Les élèves de la classe de direction d’orchestre du Conservatoire de Lille, accompagnés d’un orchestre de musiciens professionnels, vous invitent à un après-midi musical d’exception. Autour d’un répertoire emblématique, ce concert propose une exploration riche et contrastée des grandes œuvres orchestrales.
Encadrement pédagogique :
Laurent Goossaert, Rémi Durupt, Federico Tibone, Eric Scrève
Programme :
Ravel, Ma mère l’oye, Suite
Saint-Saëns, Havanaise, op.83
Saint-Saëns, Romance en ut, op.48
Beethoven, Symphonie N°2
ORCHESTRE :
Violons : Yasmine Hammani, Frédéric Daudin-Clavaud
Alto : Cécile Vindrios
Violoncelle : Pierre Joseph
Contrebasse : Adam Abdelhalim
Flûte : Flavien Bassimon
Hautbois : Guillaume David
Clarinette : Eric Perrier
Basson : Jean-Louis Ollé
Cor : Anthony Blondeau
Trompette : Eric Segers
Percussions : Alexandre Gallet
Harpe : Anne Le Roy – Petit
Celesta : Arcadio Benyahia-Kouider
INFORMATIONS :
Dimanche 31 mai 2026 – 16h00
Auditorium du Conservatoire de Lille
️Entrée gratuite sur réservation
Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France
Concert de la classe de direction d’orchestre du Conservatoire de Lille
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