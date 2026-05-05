Azur et Asmar, Gare Saint Sauveur, Lille

Azur et Asmar Mercredi 3 juin, 14h15 Gare Saint Sauveur Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T14:15:00+02:00 – 2026-06-03T16:15:00+02:00

Fin : 2026-06-03T14:15:00+02:00 – 2026-06-03T16:15:00+02:00

Gare Saint Sauveur 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas 59800 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://garesaintsauveur.lille3000.com/

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