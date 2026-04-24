Rêves Partis, Halle au Sucre, Lille

Rêves Partis Mardi 2 juin, 21h00 Halle au Sucre Nord

entrée gratuite, tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T21:00:00+02:00 – 2026-06-02T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T21:00:00+02:00 – 2026-06-02T22:00:00+02:00

Une transposition métaphorique, à travers le prisme d’une réalité déformée, de l’histoire d’une personne née dans une famille homoparentale. Une quête d’identité, de sensations, une libération du corps féminin.

Ce spectacle jouera dans le cadre du Mois des Fiertés et sera suivi d’un échange autour de l’homoparentalité avec l’association les Flamands Roses, l’artiste et le public.

Halle au Sucre halle aux sucres, lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « eloisebl@live.fr »}]

spectacle de cirque contemporain sur l’homoparentalité

Sarah Brunori