Land’art de saison, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille
Land’art de saison, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille mercredi 3 juin 2026.
Land’art de saison 3 – 28 juin Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T14:30:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00
Land’art de saison
Les trésors simples de la nature n’attendent que vous. Transformez-les en œuvre d’art !
A partir de 5 ans.
Gratuit.
Sur inscription
Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026
Informations : fermelille@mairie-lille.fr
Ferme pédagogique Marcel Dhénin
14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille
Ferme Pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}] [{« link »: « mailto:fermelille@mairie-lille.fr »}]
Création naturelle
Thomas Lo Presti / Dicom ville de Lille
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