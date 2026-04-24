Api Families, Jardin des plantes, Lille

Api Families 3 – 17 juin, les mercredis Jardin des plantes Nord

Sur inscription binômes parent/enfant (8-12 ans). Le même adulte doit

être présent et participer avec l’enfant à l’ensemble des 3 animations. Les dates et les horaires sont sujets à modifications en cas d’intempéries.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T17:30:00+02:00 – 2026-06-03T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-17T17:30:00+02:00 – 2026-06-17T18:30:00+02:00

Votre enfant a entre 8 et 12 ans et est intéressé par le monde des abeilles ?

Venez ensemble percer les mystères de la ruche grâce à trois sessions parent-enfant au rucher école.

Vous découvrirez le fonctionnement des abeilles, observerez une ruche en tenue d’apiculteur, et participerez à une extraction de miel.

Jardin des plantes 239 rue du Jardin des Plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Votre enfant est intéressé par le monde des abeilles mellifères, alors inscrivez-vous et apprenez ensemble le merveilleux monde de l’apiculture.