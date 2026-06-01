Mémoire Vive : l’univers d’Isham One à la Maison Folie Moulins, Maison Folie Moulins, Lille

Mémoire Vive : l’univers d’Isham One à la Maison Folie Moulins 18 juin – 2 août Maison Folie Moulins Nord

Gratuit en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T14:00:00+02:00 – 2026-06-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-02T14:00:00+02:00 – 2026-08-02T19:00:00+02:00

Pensée comme une exposition immersive, « Mémoire Vive » explore les thèmes de la mémoire, du territoire et des cultures urbaines à travers un parcours mêlant graffiti, peinture, dessin et installations. À l’issue de sa résidence au Flow, Hachim Bahous plus connu sous le nom d’Isham One présente de nouvelles œuvres inspirées par plus de 30 ans de création autour du Hip-Hop et du graffiti contemporain.

Né à Casablanca et arrivé dans le Nord de la France dès l’enfance, l’artiste développe très tôt une passion pour le dessin avant de se former aux Beaux-Arts de Douai et de Valenciennes. Installé à Lille, il devient ensuite directeur artistique puis artiste freelance, tout en poursuivant son travail de graffeur et de peintre en France et à l’international.

L’exposition accueille également plusieurs artistes invités issus de la scène urbaine, dont Bob 59, Dema (CNN) et Sami One.

Vernissage le 18 juin à 18h30 + DJ set par EDSIK – Alouette Street records, Ma$$iko et Dj Stamiff.

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

Du 18 juin au 2 août 2026, « Mémoire Vive » plonge le public dans l’univers graphique et urbain d’Hachim Bahous aka Isham One à la Maison Folie Moulins.