Archi Apéro #22 : À la découverte d’Europan, Bazaar St-So, Lille

Archi Apéro #22 : À la découverte d’Europan Jeudi 18 juin, 18h00 Bazaar St-So Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T18:00:00+02:00 – 2026-06-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T18:00:00+02:00 – 2026-06-18T21:00:00+02:00

Pour cette nouvelle édition, l’Archi Apéro #22 met à l’honneur Europan à travers plusieurs architectes de la scène lilloise récemment distingué·es ou lauréat·es du concours.

⭐️ Europan est l’un des concours européens d’architecture et d’urbanisme les plus reconnus auprès des jeunes concepteur·rices. Véritable laboratoire d’innovation territoriale, il invite à repenser nos façons d’habiter, de transformer et de fabriquer la ville face aux grands enjeux contemporains.

Europan représente un véritable tremplin professionnel, offrant visibilité internationale, expérimentation et opportunités concrètes de réalisation.

Une soirée d’échanges et de retours d’expérience pour découvrir les coulisses du concours et les dynamiques qu’il impulse dans la jeune création architecturale européenne.

Avec…

✹ Julie Fernandez , secrétaire générale d’Europan France et analyste de site

✹ L’équipe co·re représentée par Léonard Pinel NAILLOUX — Winner E18 « re-garde l’eau »(Rémy Itard, Jules Padioleau, Léonard Pinel ; Antoine Ryo; Germain Pluvinage)

✹ L’équipe les riveuses représentée par Léa Louis-Tardieu — mention spéciale E18LA NIVE — « Le contrat moral de la Nive »( Louise Deshayes ; Justine Laliche ; Léa Louis-Tardieu ; Mathilde Martinot-Lagarde ) »

Jeudi 18 juin – à partir de 18h

️ Pitch & débat de 18h30 à 19h30

Bar ouvert jusqu’à 22h

Bazaar St So, 292 rue Camille Guérin, Lille

Bazaar St-So 292 rue Camille Guérin Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « hello@waao.fr »}]

Pour cette nouvelle édition, l’Archi Apéro #22 met à l’honneur Europan à travers plusieurs architectes de la scène lilloise récemment distingué·es ou lauréat·es du concours. Apéro Architecture

WAAO ©Faustine Horgnies