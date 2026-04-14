Concert – 8 juin, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille

Concert – 8 juin Lundi 8 juin, 19h00 Auditorium du Conservatoire de Lille Nord

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-08T19:00:00+02:00 – 2026-06-08T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-08T19:00:00+02:00 – 2026-06-08T20:30:00+02:00

Les élèves de la classe de direction d’orchestre du Conservatoire de Lille dirigent un orchestre de musiciens professionnels et vous invitent à une soirée d’exception. Ce concert propose une exploration riche et contrastée, avec deux grandes œuvres orchestrales et le répertoire contemporain de Claire-Mélanie Sinnhuber et de Justina Repečkaitė.

Encadrement pédagogique :

Direction d’orchestre : Laurent Goossaert, Rémi Durupt, Federico Tibone

Initiation à la direction : Eric Scrève

Programme :

Ravel, Ma mère l’oye, Suite

Repečkaitė, Tapisserie

Sinnhuber, Tracasseries

Beethoven, Symphonie, n° 2

ORCHESTRE :

Violons : Yasmine Hammani, Frédéric Daudin-Clavaud

Alto : Cécile Vindrios

Violoncelle : Pierre Joseph

Contrebasse : Adam Abdelhalim

Flûte : Flavien Bassimon

Hautbois : Guillaume David

Clarinette : Eric Perrier

Basson : Jean-Louis Ollé

Cor : Anthony Blondeau

Trompette : Eric Segers

Percussions : Alexandre Gallet

Piano : Zane Rubesa

INFORMATIONS :

Lundi 8 juin 2026 – 19h00

Auditorium du Conservatoire de Lille

️Entrée gratuite sur réservation

Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Concert de la classe de direction d’orchestre du Conservatoire de Lille