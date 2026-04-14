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Concert – 8 juin, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille

Concert – 8 juin, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille

Concert – 8 juin, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille lundi 8 juin 2026.

Lieu : Auditorium du Conservatoire de Lille

Adresse : Place du concert 59000 Lille

Ville : 59043 Lille

Département : Nord

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

Tarif : Entrée libre sur réservation

Concert – 8 juin Lundi 8 juin, 19h00 Auditorium du Conservatoire de Lille Nord

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T19:00:00+02:00 – 2026-06-08T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-08T19:00:00+02:00 – 2026-06-08T20:30:00+02:00

Les élèves de la classe de direction d’orchestre du Conservatoire de Lille dirigent un orchestre de musiciens professionnels et vous invitent à une soirée d’exception. Ce concert propose une exploration riche et contrastée, avec deux grandes œuvres orchestrales et le répertoire contemporain de Claire-Mélanie Sinnhuber et de Justina Repečkaitė.

Encadrement pédagogique :
Direction d’orchestre : Laurent Goossaert, Rémi Durupt, Federico Tibone
Initiation à la direction : Eric Scrève

Programme :
Ravel, Ma mère l’oye, Suite
Repečkaitė, Tapisserie
Sinnhuber, Tracasseries
Beethoven, Symphonie, n° 2

ORCHESTRE :
Violons : Yasmine Hammani, Frédéric Daudin-Clavaud
Alto : Cécile Vindrios
Violoncelle : Pierre Joseph
Contrebasse : Adam Abdelhalim
Flûte : Flavien Bassimon
Hautbois : Guillaume David
Clarinette : Eric Perrier
Basson : Jean-Louis Ollé
Cor : Anthony Blondeau
Trompette : Eric Segers
Percussions : Alexandre Gallet
Piano : Zane Rubesa

INFORMATIONS :
Lundi 8 juin 2026 – 19h00
Auditorium du Conservatoire de Lille
️Entrée gratuite sur réservation

Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France
Concert de la classe de direction d’orchestre du Conservatoire de Lille

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