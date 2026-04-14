Canine Jaunâtre 3, Opéra de Lille, Lille
Canine Jaunâtre 3, Opéra de Lille, Lille jeudi 11 juin 2026.
Canine Jaunâtre 3 11 et 12 juin Opéra de Lille Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T20:00:00+02:00 – 2026-06-11T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T21:30:00+02:00
Danse
Canine Jaunâtre 3
Création en 2018 au festival Montpellier Danse
Entrée au répertoire du Ballet de l’Opéra de Lyon en 2024
Distribution
Marlene Monteiro Freitas chorégraphie, costumes et musique
Ben Green assistant chorégraphique
Yannick Fouassier, Marlene Monteiro Freitas scénographie
Yannick Fouassier lumières
Rui Antunes son
Amandine François, Marco Merenda, Raúl Serrano Núñez maîtres de ballet
Musique d’Amy Winehouse, Piotr Ilitch Tchaïkovski, Nina Simone, Rihanna, Gustav Mahler, etc.
Avec les danseurs et danseuses du Ballet de l’Opéra de Lyon
Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?productId=10229384420067>mStepTracking=true »}]
Marlene Monteiro Freitas, Ballet de l’Opéra de Lyon
Marc Domage
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