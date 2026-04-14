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Canine Jaunâtre 3, Opéra de Lille, Lille

Canine Jaunâtre 3, Opéra de Lille, Lille

Canine Jaunâtre 3, Opéra de Lille, Lille jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Opéra de Lille

Adresse : Place du théâtre, 59800 Lille

Ville : 59800 Lille

Département : Nord

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Canine Jaunâtre 3 11 et 12 juin Opéra de Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T20:00:00+02:00 – 2026-06-11T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T21:30:00+02:00

Danse

Canine Jaunâtre 3
Création en 2018 au festival Montpellier Danse
Entrée au répertoire du Ballet de l’Opéra de Lyon en 2024

Distribution

Marlene Monteiro Freitas chorégraphie, costumes et musique
Ben Green assistant chorégraphique
Yannick Fouassier, Marlene Monteiro Freitas scénographie
Yannick Fouassier lumières
Rui Antunes son
Amandine François, Marco Merenda, Raúl Serrano Núñez maîtres de ballet

Musique d’Amy Winehouse, Piotr Ilitch Tchaïkovski, Nina Simone, Rihanna, Gustav Mahler, etc.

Avec les danseurs et danseuses du Ballet de l’Opéra de Lyon

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Marlene Monteiro Freitas, Ballet de l’Opéra de Lyon

Marc Domage

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