Canine Jaunâtre 3, Opéra de Lille, Lille

Canine Jaunâtre 3 11 et 12 juin Opéra de Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T20:00:00+02:00 – 2026-06-11T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T21:30:00+02:00

Danse

Canine Jaunâtre 3

Création en 2018 au festival Montpellier Danse

Entrée au répertoire du Ballet de l’Opéra de Lyon en 2024

Distribution

Marlene Monteiro Freitas chorégraphie, costumes et musique

Ben Green assistant chorégraphique

Yannick Fouassier, Marlene Monteiro Freitas scénographie

Yannick Fouassier lumières

Rui Antunes son

Amandine François, Marco Merenda, Raúl Serrano Núñez maîtres de ballet

Musique d’Amy Winehouse, Piotr Ilitch Tchaïkovski, Nina Simone, Rihanna, Gustav Mahler, etc.

Avec les danseurs et danseuses du Ballet de l’Opéra de Lyon

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?productId=10229384420067>mStepTracking=true »}]

Marlene Monteiro Freitas, Ballet de l’Opéra de Lyon

Marc Domage