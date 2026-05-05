Shii Foo Miix / Pipo & Bimbo + Faraï, Le Bistrot de St So, Lille

Shii Foo Miix / Pipo & Bimbo + Faraï 18 et 19 juin Le Bistrot de St So Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T19:30:00+02:00 – 2026-06-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-19T00:00:00+02:00 – 2026-06-19T00:30:00+02:00

JEUDIS SHII FOO MIIX

Tous les Jeudis au Bistrot de St So !

Du bon goût pour tes oreilles, du bon son pour ton bidon.

SHIIFOOMIIX, c’est ton nouveau rendez-vous du jeudi au Bistrot de St So.

Le successeur de l’Apéromix, version 2.0, simple et efficace.

HAPPY HOUR de 18h-20h la bière 50cl au prix de la 33cl.

SNACK SUR PLACE de 19h à 22h !

JEUDI 18 JUIN :

PIPO & BIMBO

►Bimbo, c’était le nom de son inoubliable échoppe de disques au pied de la tour Montparnasse, Pipo, c’est le nom de sa flûte. Franq de Quengo et Matthieu Morin aiment caresser les disques à contresens du poil et sans JAMAIS avoir peur de la faute de goût qu’ils laisseront aux vrais DJs. Incapables et implacables, ils n’hésiteront pas à honorer la musique outsider et populaire sous toutes ses formes, pourvu qu’elles soient douces.

FARAÏ

► Figure incontournable du clubbing lillois depuis la fin des années 80, Faraï est un DJ et digger passionné, à la tête d’une collection de plus de 15 000 vinyles.

Pionnier des scènes dub et bass en France, organisateur de soirées et festivals, il a fait danser clubs, radios et festivals en France comme à l’international.

Ses sets naviguent librement entre house, disco, dub et grooves venus d’ailleurs, toujours avec une approche artisanale et sans compromis.

ECOUTE – REGARDE

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Le Bistrot de St So 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/bistrotdestso;https://www.instagram.com/bistrotdestso/;https://garesaintsauveur.lille3000.com/ [{« link »: « https://www.facebook.com/FARAIdj/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/djfarai »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 321 Followers, 110 Following, 3 Posts – See Instagram photos and videos from Felipe Farai (@felipefarai) », « type »: « rich », « title »: « Felipe Farai (@felipefarai) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/469650305_887343776924759_7251886090668032545_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=111&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy41MzEuQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=lmaRaILkdg0Q7kNvwFZl-Gj&_nc_oc=AdoBm0NOZgzSVbNWXuNYDvaOMHmsoAS-y4wFKU7lk9xW5jn00zZhB75H4s8oCd_4JpE&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_Af1NsA3VpzVAVfCfyhqYMxj5aJSNnbp0r15gTwvUXngfXQ&oe=69F105AD », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/felipefarai/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Jeudi Shii Foo Miix au Bistrot de Saint-So : DJ sets, happy hour 18h–20h et snack sur place. Jeudi 18 juin : Pipo & Bimbo + Faraï. Sélections éclectiques entre house, disco et dub.