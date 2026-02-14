Bleu – Eleanor Shine, Maison Folie Moulins, Lille

Bleu – Eleanor Shine Mercredi 6 mai, 15h30 Maison Folie Moulins Nord

BLEU est un spectacle bilingue français-LSF qui aborde l’exil à hauteur d’enfant, avec la poésie et la délicatesse de l’illustration, de la musique et du chansigne.

Conte initiatique faisant une part belle à l’imaginaire et au merveilleux, BLEU nous parle de déracinement, mais aussi de solidarité et de transmission.

« Bleu est née avec de grands yeux ouverts, bleus, prêts à engloutir le monde. Bleu joue, sur la plage, grandit, bercée par les histoires de la mer.L’enfance de Bleu va être bouleversée par le départ de son Papa et la peur qui s’immisce dans son quotidien. Jusqu’au jour où Bleu et sa Maman doivent fuir leur village… »

Création 2025 !

Découvrez le teaser : https://youtu.be/644FcHut9UI?si=mN3CAE6UA68jkAm8

Dans le cadre du printemps de l’accessibilité organisé par la Ville de Lille, du 04 au 22 mai 2026.

Gratuit sur inscription

Durée 50 min

À partir de 5 ans

Mercredi 6 mai, 15 h 30

Réservations via le lien de billetterie

Direction artistique, musique, narration : Eleanor Shine ; Signes et chansigne : Mélodie Brunhes ou Laëty Tual ; Illustration : Clémence Pollet ; Animation : Claire Jany ; Lumière et vidéo : Gwennaëlle Krier ; Son : LAAM ; Arrangements et production musique : Joseph Keller ; Regard extérieur chansigne : Laëty Tual ; Regard extérieur mise en scène et jeu : Nora Gambet ; Régie vidéo : Mickaël Titrent ; Production et diffusion : Julie Cottier ; Décor: Alexandrine Rollin, Sébastien Personne, La Manufacture du Coquelicot. Production : Shine!Prod ; Coproduction : Espace Culturel de Thourotte ; Avec le soutien de : DRAC Hauts-de- France, Conseil Régional Hauts-de-France, Pictanovo, Amiens Métropole, Conseil Départemental de la Somme. Accueil en résidence : Le Centre Culturel Jacques Tati à Amiens, La Lune des Pirates à Amiens, l’Espace Culturel Saint André à Abbeville et l’Espace Culturel de Thourotte. ©Clément Hess

Maison Folie Moulins 47/49 rue d'Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins

D'une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

Un spectacle bilingue français-Langue des Signes Française réunissant enfants sourds, malentendants et entendants. Bleu raconte l’exil à hauteur d’enfant, entre douceur et imaginaire.

Clément Hess