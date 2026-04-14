Cinéclub de Cellofan’ : Colère !, Cinéma L’Univers, Lille

Cinéclub de Cellofan’ : Colère ! Lundi 20 avril, 19h30 Cinéma L’Univers Nord

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T19:30:00+02:00 – 2026-04-20T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-20T19:30:00+02:00 – 2026-04-20T21:00:00+02:00

Ça va chauffer ! Rendez-vous lundi 20 avril au Cinéma l’Univers pour une projection sur la thématique de la colère

Au programme, des courts-métrages d’animation puissants, sensibles et engagés… Vous aurez l’occasion de (re)découvrir Ira de Rozenn Busson, notre dernière production volcanique

️ Prix libre – sur place uniquement, pas de réservation

Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton, 59000 Lille

début de la séance à 19h30, merci d’arriver 15 minutes en avance

Cinéma L’Univers 16 rue Georges Danton, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f582b640-6d5f-4617-a646-39e7a8cc2c66 [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/p/DW1WgA8Dl7W/?next=%2F&img_index=1 »}]

Une fois par mois, le ciné club de Cellofan’ vous propose un ou plusieurs films d‘animation méconnus, rares et originaux.