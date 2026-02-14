Pulse !, Opéra, Lille
Pulse !, Opéra, Lille mardi 14 avril 2026.
Pulse ! Mardi 14 avril, 13h00 Opéra Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-14T13:00:00+02:00 – 2026-04-14T13:45:00+02:00
Fin : 2026-04-14T13:00:00+02:00 – 2026-04-14T13:45:00+02:00
Concert de musique minimaliste américaine, autour de Philip Glass, Steeve Reich et Alyssa Weinberg.
Avec les solistes de l’ensemble Ictus, Anita Cappuccinelli et Edoardo Parente (percussions).
Opéra Place du Théâtre Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France
Concert Sieste
© Griet Beelprez