Du théâtre à Chèvreville, Théâtre Le Petit Jacques, Lille

Du théâtre à Chèvreville 15 avril – 14 octobre Théâtre Le Petit Jacques Nord

Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T15:30:00+02:00 – 2026-10-14T16:30:00+02:00

On va monter une pièce de théâtre à Chèvreville. Jacques jouera l’un des rôles et Miss Pigskin organise le casting de la pièce pour distribuer les personnages. Trop de candidats alors tout le monde ne sera de l’aventure. Voilà donc des jalousies qui apparaissent déjà.

Théâtre Le Petit Jacques quai de la Citadelle, lille Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France 03 20 42 09 95 http://www.lepetitjacques.fr https://www.facebook.com/marionnettesleptitjacques/?ref=pages_you_manage [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 42 09 95 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 80 01 53 45 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lepetitjacques.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lepetitjacques.fr »}] Théâtre de marionnettes pour enfants situé au cœur du jardin Vauban.. Accès public par le quai de la Citadelle, face à la Deûle (à 2 pas du Zoo de Lille) Parking Champs de mars petit Paradis à 5 mn à pied.

Spectacle de marionnettes interactif pour enfants à partir de 3 ans

