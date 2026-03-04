Ye Vagabonds et Sorcha Richardson en concert, L’Aéronef, Lille

Ye Vagabonds et Sorcha Richardson en concert Mardi 14 avril, 20h00 L’Aéronef Nord

8 Euros / 5 Euros / Gratuit Abonnés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-14T20:00:00+02:00 – 2026-04-14T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-14T20:00:00+02:00 – 2026-04-14T23:00:00+02:00

Ye Vagabonds s’empare de la folk irlandaise à coups d’harmonies lumineuses et contemporaines. Les deux frères Brian et Diarmuid Mac Gloinn marient l’ancien et le contemporain avec délicatesse. Chaque note est suspendue, chaque accord fait mouche, chaque ligne de voix emporte.

De Dublin à New-York à Dublin, Sorcha Richardson tisse sa folk délicate et s’impose petit à petit comme l’une des voix de l’Irlande. Entre détours pop et harmonies minimalistes, elle nous invite dans son univers, captivant et doux-amer.

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

Le renouveau de la scène musicale irlandaise.

Rich Gilligan