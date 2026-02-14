Le Bal du Cheval Blanc – Flonflons-Wazemmes l’Accordéon, Le Grand Sud, Lille

Le Bal du Cheval Blanc – Flonflons-Wazemmes l’Accordéon 2 et 3 mai Le Grand Sud Nord

Début : 2026-05-02T20:00:00+02:00 – 2026-05-02T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-03T00:00:00+02:00 – 2026-05-03T02:00:00+02:00

Le Bal du Cheval Blanc revient le samedi 2 mai 2026 au Grand Sud pour une soirée où la bamboche règne en maître, de 20h à 2h !

Au programme : accordéons, fanfares et Les Zazous pour faire danser et chanter toutes les générations. Plus qu’un simple bal, c’est un moment de rencontre, de partage et de fête populaire, où le cœur de Wazemmes s’invite sur la piste.

Tarifs 18€

Tout public

Samedi 02 mai, 20 h

Dans le cadre du Festival Wazemmes l’Accordéon par Flonflons.

Artistes: Les Zazous, La fanfare La Frontale

Le Grand Sud 50 rue de l'Europe, 59800 Lille

Le Bal du Cheval Blanc est de retour au Grand Sud ! Vivez six heures de fête effrénée au côté de Monique et ses Zazous. Une soirée qui lancera la 28e édition du festival Wazemmes l’Accordéon.

Flonflons – Wazemmes l’Accordéon