Mohamed Dali présente : !AYYA! + UMURU, La malterie, Lille

Mohamed Dali présente : !AYYA! + UMURU Jeudi 30 avril, 20h00 La malterie Nord

6€ / 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T20:00:00+02:00 – 2026-04-30T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-30T20:00:00+02:00 – 2026-04-30T23:59:00+02:00

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

MOHAMED DALI présente :

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

!AYYA! (Duo Trance-Rock | Nancy)

!AYYA! c’est d’un côté une guitare, de l’autre une batterie et un synthé. Ce duo nancéien défie les lois de la musique contemporaine de part sa formation et nous présente sa vision d’un rock énergique sans concession, noise, électro, parfois psychédélique, invitant l’auditeur dans une transe à tendance festive. Écouter, danser et se sentir simplement vivant. Le duo a sorti son nouvel album qui en septembre 2024.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

UMURU (Psychedelic post-rock | Lille)

Rock électropsychédélique.

Violoncelle halluciné / Batterie augmentée / Vocalises d’outre monde.

Raphaël Foulon : cello / vocals / synths

Noé Zetlaoui : drums / synths

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

⚠️ : la malterie est un lieu de cercle privé, une adhésion annuelle

est obligatoire. Elle coûte 1€ et se prend sur place ou sur internet.

bar (CB / cash)

La malterie 250 bis Boulevard Victor Hugo 59000 Lille Lille 59024 Wazemmes Nord Hauts-de-France

Le 30 avril 2026, Mohamed Dali et la malterie accueillent !AYYA!, duo trance-rock de Nancy, et Umuru, formation lilloise de post-rock psychédélique mêlant violoncelle et rythmes immersifs.