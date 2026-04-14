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Visite le Musée d’histoire naturelle !, La Pouponnière, Lille

Visite le Musée d’histoire naturelle !, La Pouponnière, Lille

Visite le Musée d’histoire naturelle !, La Pouponnière, Lille mercredi 15 avril 2026.

Lieu : La Pouponnière

Adresse : 86 rue des Meuniers 59 000 Lille

Ville : 59046 Lille

Département : Nord

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : Sans réservation

Visite le Musée d’histoire naturelle ! 15 – 25 avril La Pouponnière Nord

Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Le Musée d’histoire naturelle vous manque depuis qu’il est fermé pour rénovation ? Pas de panique, venez-le (re)visiter au Musée numérique … grâce à sa visite virtuelle ! Vous pourrez (re)explorer ses galeries et vous émerveiller devant ses collections, avec un prime un médiateur du Musée qui sera présent et vous dévoilera tous ses secrets !
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Tous les jours du mercredi au samedi
De 14h à 18h / Tout public
Sans réservation

La Pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-Pouponniere Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s’inscrit la Pouponnière.
Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit
Visite virtuelle commentée & Muséum en boîte à la Pouponnière

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