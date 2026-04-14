Rencontre littéraire avec Pascal Caillé, auteur Lillois de « La fugue de Barbarie »., médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin, Lille
Rencontre littéraire avec Pascal Caillé, auteur Lillois de « La fugue de Barbarie »., médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin, Lille jeudi 7 mai 2026.
Rencontre littéraire avec Pascal Caillé, auteur Lillois de « La fugue de Barbarie ». Jeudi 7 mai, 18h00 médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T18:00:00+02:00 – 2026-05-07T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-07T18:00:00+02:00 – 2026-05-07T19:00:00+02:00
Pascal Caillé, après une carrière entre journalisme et communication, se passionne pour l’histoire unique et tragique de son père, Roger Caillé, dans les camps nazis.
La Fugue de Barbarie est né de a volonté de compiler des témoignages qu’il glane de-ci, de-là, d’extraits de conférences, de discussions, qui par petits bouts, finiront par décrire sans en cacher les détails les plus éprouvants l’un des événements les plus incandescents du XXe siècle.
A travers le dépassement héroïque de la souffrance d’un homme qui aurait dû mourir, ce mémorial filial valorise la courageuse détermination de l’être humain à vivre dignement même face à la pire des barbaries.
médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin 205 bis, rue Faubourg de Roubaix Lille 59110 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/11854/rencontre-litteraire-avec-pascal-caille-auteur-lillois-de-la-fugue-de-barbarie »}]
Mémoires de son père rescapé de cinq camps nazis.
La fugue de barbarie_ couverture_2025
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