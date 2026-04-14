Stage « Peau Paysage », Atelier-Galerie Bleu, Lille
Stage « Peau Paysage », Atelier-Galerie Bleu, Lille lundi 20 avril 2026.
Stage « Peau Paysage » 20 – 23 avril Atelier-Galerie Bleu Nord
Présence sur l’ensemble du stage nécessaire. Stage gratuit et
sur inscription au 09 83 86 16 75 ou 06 35 45 91 77
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T15:00:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T15:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00
Stage Parents-Enfants à l’Atelier-Galerie Bleu :
« Peau Paysage » À travers la pratique de la gravure, du tatouage et de la céramique, nous viendrons façonner nos paysages intérieurs.
Stage proposé par Fanny Piñel, artiste plasticienne. Gratuit et sur inscription au 09 83 86 16 75 ou 06 35 45 91 77. Présence sur l’ensemble du stage nécéssaire.
Atelier-Galerie Bleu 26, rue Georges Clémenceau 59000 Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 0983861675 https://avenir-enfance.wixsite.com/atelier-galerie-bleu https://www.instagram.com/lateliergaleriebleu/;https://www.facebook.com/ateliergaleriebleu.agb [{« type »: « email », « value »: « agb@avenir-enfance.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 35 45 91 77 »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 83 86 16 75 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliergaleriebleu.agb/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/lateliergaleriebleu/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ateliergaleriebleu.org/ »}] Atelier-Galerie Bleu, lien d’explorations, d’expérimentations et de rencontres artistiques métro Porte de Valenciennes
Stage Adultes et Parents-Enfants dès 8 ans
Fanny Piñel
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