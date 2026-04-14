Tout se passe comme si j’étais sûre de m’en souvenir, Eglise Sainte Marie Madeleine, Lille

Tout se passe comme si j’étais sûre de m’en souvenir 15 avril – 2 mai Eglise Sainte Marie Madeleine Nord

Gratuit, accès libre. Renseignements auprès du service Valorisation et Médiation du Patrimoine : 07 84 07 82 41 ou patrimoines@mairie-lille.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

L’artiste Martina Echeverria vous propose de découvrir le patrimoine lillois sous un nouvel oeil. L’église Marie-Madeleine sera investie par le résultat des collectes photographiques de l’artiste et des enfants des écoles de Lille. Pour cette présentation, il s’agit d’une résurrection d’archives iconographiques, publiques et privées. Cette mise en commun renouvelle le regard porté sur la mémoire des quartiers et de leurs habitants.

Visites guidées exceptionnelles avec l’artiste, les 15 avril et 2 mai à 15h (durée 30 min). Gratuit, sans réservation.

Eglise Sainte Marie Madeleine 27 Rue du Pont Neuf, 59800 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Présentation de travaux d’élèves dans le cadre du dispositif ARTS avec l’artiste Martina Echeverria

© Martina Echeverria