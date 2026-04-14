Le Printemps de la Pouponnière, atelier de pratique artistique : cyanotype et teinture végétale, La pouponnière, Lille

Le Printemps de la Pouponnière, atelier de pratique artistique : cyanotype et teinture végétale Mercredi 15 avril, 14h00 La pouponnière Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

Explorez la magie du cyanotype et des teintures végétales en transformant le bleu en teintes organiques grâce aux tanins des feuilles des arbres du Jardin de la Pouponnière. Un atelier entre photographie ancienne et herboristerie pour révéler les vertus tinctoriales des plantes.

La pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-Pouponniere [{« type »: « email », « value »: « pouponniere@mairie-lille.fr »}] Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s’inscrit la Pouponnière. Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit

Pour les vacances d’avril, la Pouponnière accueille le Musée d’Histoire Naturelle dans le cadre de sa programmation hors-les-murs. Au programme : ateliers, musée numérique et biblio mobile.

©Laëtitia Galita