Ciné-concert surprise avec Samvel Piano – Ciné Lille-Sud, Le Grand Sud, Lille

Ciné-concert surprise avec Samvel Piano – Ciné Lille-Sud Mercredi 15 avril, 14h00 Le Grand Sud Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00

Ciné Lille-Sud : une séance de cinéma gratuite, en famille et pendant les vacances !

Après un samedi family autour du Far West et du cinéma le 11 avril, Le Grand Sud continue son exploration du 7ème Art avec une séance de ciné spéciale : le créatif et fantastique pianiste Samvel Piano revient au Grand Sud pour nous proposer ses versions musicales de courts-métrages classiques bien connus du grand public : de Charlie Chaplin à Buster Keaton, de Betty Boop À Droopy, découvrez de nouvelles bandes-son et redécouvrez les chefs d’oeuvres du cinéma hollywoodien.

Détail de la programmation à venir

Gratuit

A partir de 6 ans

Durée 2 h

Mercredi 15 avril, 14 h 30

Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ [{« type »: « email », « value »: « resagrandsud@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320888930 »}] Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places

Après le Samedi Family autour du Far West, prolongez l’aventure cinéma au Grand Sud avec Samvel Piano : un superbe ciné-concert revisitant Chaplin, Keaton, Betty Boop ou encore Droopy !

Samvel Piano