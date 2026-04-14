Un dimanche, un quartier : Fives, métamorphoses d’un quartier ouvrier, Place Degeyter Métro Fives, Lille

Un dimanche, un quartier : Fives, métamorphoses d’un quartier ouvrier Dimanche 19 avril, 15h00 Place Degeyter Métro Fives Nord

Gratuit, sur réservation à partir du 2 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T15:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T15:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00

Dans les années 1930, Fives, densément peuplé, a fait l’objet d’un réaménagement important. Des logements, une salle des fêtes, des jardins d’enfants, une crèche, une caserne de pompiers y sont par exemple édifiés pour tenir compte des besoins des familles ouvrières et tenter d’améliorer leurs conditions de vie. Laissez-vous conter cette métamorphose. A la fin de la visite, vous pourrez découvrir la salle des fêtes de Fives qui vous ouvrira exceptionnellement ses portes.

Place Degeyter Métro Fives Place Pierre de Geyter, Lille Lille Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/printemps26 »}]

Visite guidée sur les transformations du quartier de Fives dans les années 1920-1930 et la construction de lieux phares, notamment la salle des fêtes, exceptionnellement ouverte.

© DanielRapaich – Dicom Ville de Lille