Jacques chez les Pompiers, Théâtre Le P’tit Jacques, Lille

Jacques chez les Pompiers 19 avril – 12 août Théâtre Le P’tit Jacques Nord

Réservations en ligne sur www.lepetitjacques.fr ou sur place le jour de la représentation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T16:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-12T15:30:00+02:00 – 2026-08-12T16:30:00+02:00

Le Théâtre Le Ptit Jacques situé au cœur de la ville de Lille propose des spectacles de marionnettes pour enfants à partir de 3 ans. Le Héros du Lieu, Jacques de Lille ou plus connu sous le nom du « Ptit Jacques » fait partie de toutes les aventures. Plus d’une trentaine de personnages, formant le village de Chèvreville, viennent tour à tour agrémenter les histoires du Ptit Jacques.

Résumé du spectacle : Visite de la caserne des pompiers pour Jacques et son cousin Jacky. Le commandant André est chargé de les guider. Voilà déjà que Jacky s’intéresse au grand camion rouge et à sa grande échelle…

Théâtre Le P’tit Jacques 1 Avenue Léon Jouhaux Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France 0320420995 http://www.lepetitjacques.fr https://www.facebook.com/marionnettesleptitjacques [{« type »: « link », « value »: « http://www.lepetitjacques.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0680015345 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lepetitjacques.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320420995 »}] LE P’TIT JACQUES

Théâtre de semi-plein air dans la lignée des théâtres de square. Spectacles dans la tradition du dialogue entre marionnettes et enfants/famille.

Héros du lieu : Jacques de Lille.

Période d’ouverture : de mi-avril à fin octobre Ouverture des portes 20mn avant le spectacle L’entrée se fait côté Deûle par la voie piétonne « Quai de la Citadelle », située dans le prolongement de la rue Léon Jouhaux. Coordonnées GPS 50.637146,3.048146 M° République Beaux-Arts

Spectacle de marionnettes participatif

perso