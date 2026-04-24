Conférence de présentation de l’exposition Trésors de laine et de soie Lille

Lille

Conférence de présentation de l’exposition Trésors de laine et de soie

32 rue de la Monnaie Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 18:30:00

fin : 2026-05-06 19:30:00

Date(s) :

2026-05-06

**Conférence donnée par Juliette Singer, conservatrice en chef, directrice du Palais des Beaux-Arts de Lille et du Musée de l’Hospice Comtesse**

L’exposition Trésors de laine et de soie montre pour la première fois un fonds exceptionnel de tapisseries du 18e siècle, appartenant au Musée de l’Hospice Comtesse et au Palais des Beaux-arts. Créées à Lille dans la manufacture dirigée par Guillaume Werniers, puis par sa veuve Catherine Ghuys, elles ont bénéficié de 2023 à 2026 d’une campagne de restauration exceptionnelle. La conférence permettra de revenir sur l’histoire de ces tapisseries, et d’aborder leurs différents thèmes, avec le succès des Tenières inspirées des tableaux de David Teniers II. Faisant entrer dans les coulisses de sa mise en œuvre, elle abordera la mise en espace de cette exposition, conçue en collaboration avec l’École d’architecture de Lille, et la présence d’un métier à tisser de la Manufacture de Witt, qui permet de comprendre les techniques de fabrication.

**→ Une visite libre de l’exposition est proposée en amont de la conférence, à partir de 17h45.**

**Conférence donnée par Juliette Singer, conservatrice en chef, directrice du Palais des Beaux-Arts de Lille et du Musée de l’Hospice Comtesse**

L’exposition Trésors de laine et de soie montre pour la première fois un fonds exceptionnel de tapisseries du 18e siècle, appartenant au Musée de l’Hospice Comtesse et au Palais des Beaux-arts. Créées à Lille dans la manufacture dirigée par Guillaume Werniers, puis par sa veuve Catherine Ghuys, elles ont bénéficié de 2023 à 2026 d’une campagne de restauration exceptionnelle. La conférence permettra de revenir sur l’histoire de ces tapisseries, et d’aborder leurs différents thèmes, avec le succès des Tenières inspirées des tableaux de David Teniers II. Faisant entrer dans les coulisses de sa mise en œuvre, elle abordera la mise en espace de cette exposition, conçue en collaboration avec l’École d’architecture de Lille, et la présence d’un métier à tisser de la Manufacture de Witt, qui permet de comprendre les techniques de fabrication.

**→ Une visite libre de l’exposition est proposée en amont de la conférence, à partir de 17h45.** .

32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr

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English :

**Conference given by Juliette Singer, chief curator, director of the Palais des Beaux-Arts de Lille and the Musée de l?Hospice Comtesse**

The Treasures of Wool and Silk exhibition presents for the first time an exceptional collection of 18th-century tapestries belonging to the Musée de l’Hospice Comtesse and the Palais des Beaux-Arts. Created in Lille in the factory run by Guillaume Werniers, then by his widow Catherine Ghuys, they benefited from an exceptional restoration campaign from 2023 to 2026. The conference will review the history of these tapestries, and look at their various themes, with the success of the Tenières inspired by the paintings of David Teniers II. A behind-the-scenes look at how the tapestries were put together will be followed by a discussion of the layout of the exhibition, designed in collaboration with the Lille School of Architecture, and the presence of a loom from the Manufacture de Witt, providing an insight into manufacturing techniques.

**? A free tour of the exhibition is offered prior to the conference, starting at 5:45 p.m.**

L’événement Conférence de présentation de l’exposition Trésors de laine et de soie Lille a été mis à jour le 2026-04-24 par Hauts-de-France Tourisme