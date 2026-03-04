Crack Cloud en concert, L’Aéronef, Lille

Crack Cloud en concert Lundi 27 avril, 20h00 L’Aéronef Nord

8 Euros / 5 Euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T20:00:00+02:00 – 2026-04-27T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-27T20:00:00+02:00 – 2026-04-27T23:00:00+02:00

Retour à Calgary pour Crack Cloud après son étape à Vancouver. Un retour aux sources, une étape qui compte pour le collectif canadien. En témoigne Red Mile, son troisième opus, le plus introspectif à ce jour. En fil conducteur, le modèle cyclique de la vie. Un univers authentique et palpitant, aux teintes desert psych, ponctué d’explosions de sax, de chants collectifs, d’une voix punk parfois.

L'Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

