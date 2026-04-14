Hors Forfait – Tribute Telephone, Le Bistrot de St So, Lille

Hors Forfait – Tribute Telephone 17 et 18 avril Le Bistrot de St So Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T21:00:00+02:00 – 2026-04-17T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-18T00:00:00+02:00 – 2026-04-18T01:30:00+02:00

VENDREDI 17 AVRIL

→ HORS FORFAIT (TRIBUTE TELEPHONE) + DJ SETS

21H–2H / GRATUIT

(POP / ROCK FRANÇAIS)

Snack sur place 19h-22h

Début des concerts/dj sets : 21h

HORS FORFAIT

► On ressort les classiques, on monte le son, et on chante ensemble ! Hors Forfait revisite Téléphone comme il faut : sans chichi, avec des guitares, de l’énergie et des refrains que tout le monde a déjà dans la tête. Cendrillon, New York avec toi, Un autre monde… Ça s’enchaîne, ça chante, et ça fait du bien.

Avec aussi quelques titres de Jean-Louis Aubert pour rester dans l’esprit. Un concert simple, vivant, et taillé pour être partagé.

ECOUTE – REGARDE

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DJ SETS ensuite jusque 1h30 du matin pour finir la soirée en dansant !

Côté miam miam, le snack ShiiFooMii sera là pour vous caler avant le dancefloor : de 19h à 22h, street-food 100% maison — nems, poulet frit coréen, bánh-mi, frites, options végé… De quoi repartir avec le sourire et le ventre heureux.

Bistrot de St So – Gare Saint-Sauveur

17 Bd JB Lebas – Lille

Ⓜ️ M°2 Lille Grand Palais / Mairie de Lille

À St So, on défend une ambiance inclusive, respectueuse et bienveillante. Viens comme tu es.

Le Bistrot de St So 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/bistrotdestso;https://www.instagram.com/bistrotdestso/;https://garesaintsauveur.lille3000.com/ [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Chau00eene Youtube du groupe HORS FORFAIT tribute TELEPHONE Au programme du live des covers pour faire du00e9couvrir ou re du00e9couvrir l’univers de Tu00e9lu00e9phone, au travers de sa », « html »: «

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Concert tribute Téléphone avec les grands classiques du rock français, suivi de DJ sets jusqu’à 2h. Snack sur place dès 19h, concert à 21h.