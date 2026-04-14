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Nordside Battle #2, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille

Nordside Battle #2, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille

Nordside Battle #2, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille vendredi 17 avril 2026.

Lieu : FLOW - Centre Eurorégional des Cultures Urbaines

Adresse : 1 rue de Fontenoy, Lille

Ville : 59033 Lille

Département : Nord

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : Selon événement : Battle gratuit // Workshop : 10€

Nordside Battle #2 17 – 19 avril FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Nord

Selon événement : Battle gratuit // Workshop : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T18:30:00+02:00 – 2026-04-17T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-19T15:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00

Le Nord remet ça. Plus de niveau, plus d’énergie, et toujours plus de Krump.
Un weekend 100% culture, vibes et transmission du 17 au 19 avril 2026 toujours avec un focus sur les femmes dans la communauté krump.

AU PROGRAMME
VENDREDI – LILLE / LE FLOW
18h30 – Call Out Battle ouvert à celles et ceux qui ont soif de sang (FREE)

SAMEDI – LILLE / LE FLOW
10h00-12h00 – Workshop donné par LadyDeep
️ 10 euros – incription par mail à flow@mairie-lille.fr

DIMANCHE – LILLE / LE FLOW : NORDSIDE BATTLE
12h30 – Présélections (new G, guyz, girlz)
15h00 – Ouverture des portes public
15h30-18h30 – MAIN EVENT : Top 16 Girlz / Top 16 Guyz / Top 8 New G
INSCRIPTIONS OUVERTES : lien inscription au Battle
Que tu viennes pour apprendre, te dépasser ou juste ressentir l’énergie…
NordSide t’attend !

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille 59033 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 62 14 59 52 https://www.flow.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://answer.moaform.com/answers/WopB6K »}] [{« link »: « mailto:flow@mairie-lille.fr »}, {« link »: « https://answer.moaform.com/answers/WopB6K »}] Le FLOW est l’équipement de la Ville dédié aux cultures urbaines.
Le Nordside Battle revient au Flow en avril 2026 pour une 2ème édition avec un week-end 100 krump !

Justine Fa

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